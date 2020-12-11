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هزة أرضية ضربت منطقة السادس من أكتوبر والقومية للزلزال تكشف التفاصيل

رحاب عبد الراضيمنذ 32 دقيقة
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زلزال
زلزال

ضرب زلزال اليوم مدينة السادس من أكتوبر، وذلك حسبما كشف أحمد بدوي رئيس الشبكة القومية للزلازل، مشيرا إلى أن قوته كانت 3.2 على مقياس ريختر.

وأضاف رئيس الشبكة القومية للزلزال، في تصريحات صحفية أن الهزة وقعت في تمام الساعة السادسة إلا ربع، في مدينة السادس من أكتوبر.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية برئاسة الدكتور جاد القاضي أعلن حدوث هزة أرضية في شرق القاهرة، على بعد 13 كم جنوب شرق العاصمة الإدارية.

وقال جاد القاضي، إن الهزة التي ضربت مدينة السادس من أكتوبر، كانت بقوة 3 على مقياس ريختر، وخط طول 31.84 شرقًا، وخط عرض 29.91 شمالًا.

وأشار رئيس الشبكة القومية للزلزال إلى أن كثيرا من المواطنين لم يشعر بالزلزال حين وقوعه، مضيفا “حتى الآن لم يتلقوا أي شكاوى”.

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رحاب عبد الراضيمنذ 32 دقيقة
أقل من دقيقة

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