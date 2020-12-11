تعرف على أول 3 محافظات ستحصل على لقاح كورونا بمصر

في تطور انتظره الكثيرين للتخلص من الجائحة التي حصدت أرواح الكثيرين حول العالم، حصلت مصر على أولى شحنات لقاح فيروس كورونا، والتي استقبلتها الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الخميس.

وهذا اللقاح من إنتاج شركة “سينوفارم” الصينية، بمطار القاهرة الدولي، وأتت الشحنة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى القاهرة وذلك بحضور كل من السفير الصيني لدى مصر، والقائم بأعمال السفير الإماراتي.

وهناك أولويات تعمل عليها وزارة الصحة والسكان، حيث تسعى إلى توفير اللقاح الصيني للمحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا، مثل الإسكندرية، والتي اعتبرتها وزارة الصحة مصدر وباء منذ ظهور الفيروس على أرض مصر، ويليها محافظة القاهرة من حيث عدد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما يأتي في المرتبة الثالثة والرابعة، الغربية والجيزة، بينما تتزيل محافظات الوجه القبلي الترتيب، ومن ثم ستحصل على النسبة الأقل من اللقاح.

ونجح ذلك اللقاح في الحصول على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، وفقا لصريحات الدكتور هالة زياد وزيرة الصحة والسكان، لافتة إلى أن الأولوية في توزيع اللقاح تحكمها إرشادات منظمة الصحة العالمية، وسيحظى بها في المقدمة الأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، ومرضى الأورام والفشل الكلوي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

ولن يتوقف الأمر عند هذه الشحنة فقط، وإنما سيكون هناك العديد من الشحنات التي سيتم استقبالها تباعًا خلال الفترة المقبلة، وفقا لوزيرة الصحة، مؤكدة توفير اللقاح بالمجان وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت وزيرة الصحة إنه تم التعاقد مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات “جاڤي” للحصول على المزيد من اللقاحات، موضحة طريقة أخذ اللقاح “يكون في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا”.