بيان عاجل للهيئة القومية لسكك حديد مصر بخصوص حادث الخوي

قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بغصدار بيان عاجل بخصوص اقتحام سيارة مجهزة بصهريج مياه بدون لوحات معدنية، لمزلقان الخوي الواقع بكم ٣٠٠/٧٤٩ بخط القاهرة أسوان بين محطتي السباعية والمحاميد.

وأضافت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في البيان العاجل الصادر عنها صباح اليوم السبت، ان الاقتحام جاء أثناء مرور قطار ٢٠١٤ القاهرة/ أسوان، ورغم أن المزلقان مغلق بالبوابات المعدنية ووسائل التنبية الضوئية والسمعية (أضواء وأجراس) تعمل بانتظام وتوضح أن المزلقان مغلق مما أدى إلى كسر بوابة المزلقان واصطدامها بجرار القطار ووفاة سائق السيارة وإصابة غفير المزلقان.

وتابعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في البيان: تم نقله إلى مستشفى ادفو العام، ونناشد جميع قائدي المركبات بجيمع أنواعها والأفراد الالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات، وعدم عبورها أثناء غلق المزلقان وأثناء مسير القطارات حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.​