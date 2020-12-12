حقيقة زلزال القاهرة وصعود الذهب وقواعد الحصول على إجازات كورونا وتخفيض أسعار مخالفات البناء

شهد اليوم السبت عدد من الأخبار التي ياتي في مقدمتها فيروس كورونا المستجد واهم المستجدات، حيث حددت الهيئة العامة للتأمين الصحي بوزارة الصحة، قواعد وإرشادات حصول الموظفين بالقطاع الحكومي على الإجازات المرضية بسبب الإصابة بفيروس كورونا، أو مخالطة حالات مصابة.

,اوضحت الإدارة المركزية للجان الطبية بالتأمين الصحي، أن ادعاء الموظفين المخالطة لمرضى فيروس كورونا، دون سند أو إثبات أو أعراض تظهر عليهم، لا يستحق أي إجازات مرضية ويعود الموظف للعمل مع أخذ الإجراءات الاحترازية الكاملة والتباعد الاجتماعي.

وأوضحت أن المخالط لمريض كورونا بإثبات قانوني يستحق إجازة وجوبية من جهة العمل، طبقًا لقانون الخدمة المدنية بأجر كامل لمدة 14 يومًا أو مسحة سلبية، أيهما أقرب، بالشروط التالية:

إثبات المرض للمريض بمسحة إيجابية وعلامات المرض بالأشعة المقطعية وتحاليل الدم وغيرها.

عنوان سكن المخالط بنفس عنوان المريض بدرجة قرابة أو إثبات بعقد زواج بشكل قاطع لا يقبل الشك أو مخالط بجهة عمل في نفس الغرفة.

مراعاة تواريخ بدء الحالة المرضية من واقع الأبحاث الطبية وطلب الإجازة لكل من المريض والمخالط بحيث يتناسب الطلب مع تلك التواريخ.

وشددت الإدارة على أن هذه التعليمات لا تسري على الأطقم والفئات الطبية والإدارية المساعدة، بجميع الجهات الطبية كافة، كون طبيعة عملهم تتطلب معالجة المريض بإجراءات احترازية.

أسعار الذهب ترتفع اليوم في مصر

تواصل أسعار الذهب ارتفاعها في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم السبت بنحو جنيهين، مقارنة بأسعار أمس الجمعة 11 ديسمبر 2020.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، في تصريحات صحفية:

إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 803 جنيهات بعد 801 جنيها

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 688 جنيها

وسعر الجرام عيار 24 نحو 917 جنيها

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6424 جنيها.

تخفيض جديد في أسعار التصالح بالقاهرة

قام اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة بإصدار القرار رقم 5716 لسنة 2020 بشأن تخفيض أسعار مقابل المتر للتصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، حيث شمل قرار المحافظ مجموعة من الأحياء بمناطق العاصمة الأربع: (الشمالية – الجنوبية – الشرقية – الغربية).

وبناءاً على القرار الجديد من السيد محافظ القاهرة وصلت التخفيضات في أسعار التصالح مقابل المتر الواحد حتى 50 جنيها في بعض المناطق، وهو الحد الأدنى لسعر متر التصالح وفق القانون، وشملت التخفيضات هذه الأحياء والمناطق بمحافظة القاهرة ومن بينها: الوايلي، وسط القاهرة، بولاق أبوالعلا، الزيتون، الزاوية، الأميرية، الخليفة، المعادي، حلوان، المعصرة، طرة، دار السلام، البساتين، المقطم، السيدة زينب.

“البحوث الفلكية” ترد على أنباء تعرض القاهرة لزلزال فجر اليوم

أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بيان هام بخصوص ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقوع زلزال في محافظة القاهرة فجر اليوم السبت الموافق 12 ديسمبر 2020.

حيث أكد رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان اليوم، أن المعهد لم يصدر بياناً يفيد بذلك، والشبكة القومية للزلازل لم ترصد زلازل داخل مصر خلال الليلة الماضية، مناشدا المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات.

يذكر أن رواد مواقع التواصل الإجتماعي، قاموا بتداول منشورات وتعليقات حول شعور سكان القاهرة بهزة أرضية، متسائلين حول الأسباب التي ادت إلى زيادة معدلات الزلازل مؤخرا خاصة مع نهاية عام 2020 واعتبروه عام الكوارث.​