الرئيس السيسي يعلق على شحنة لقاح كورونا

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر اليوم، مقر الكلية الحربية، وكان معه خلال الزيارة التفقدية لمقر الكلية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان القوات المسلحة الفريق محمد فريد.

واستعرض السيسي، خلال الزيارة التفقدية، تفاصيل وكيفية إدارة الدولة لأزمة فيروس كورونا المستجد، والتي تمت بأسلوب محكم ونال إشادة الكثيرين، حيث استنفرت الدولة وتم اتباع الإجراءات الاحترازية وتجهيز مستشفيات العزل.

وأشاد الرئيس، بالتقدم في مكافحة الفيروس بوصول أول شحنة من اللقاحات من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مصر، موجهاً الشكر والتقدير للدولة الشقيقة، ومؤكداً في هذا السياق على المستوى المتميز الذي يحكم علاقات مصر مع أشقاءها من دول الخليج، وخاصةً دولة الإمارات الشقيقة.

وفي ذات الصدد، وتعليقا على زيارة السيسي، قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الزيارة كانت من أجل متابعة برامج تدريب وتأهيل طلبة الكلية الحربية من قبل الرئيس، الذي تفقد مراحل الإعداد البدني والمهاري المختلفة لطلبة الكلية، بما فيها تدريبات ركوب الخيل، كما حرص على أن يشارك الطلبة في بعض الأنشطة الصباحية كما تناول وجبة الإفار معهم.