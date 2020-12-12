 الصحة تكشف تفاصيل لقاح “سينوفارم” لمواجهة كورونا ومضاعفات تناوله

تحدثت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، باستفاضة عن لقاح كورونا الجديد الذي جاء من الإمارات، ورد على مايقال عن عدم توزيع اللقاح في كثيرا من الأماكن، قائلة إنه لم يحدث في مصر أو أي دولة أخرى توفير اللقاحات للفيروسات في الصيدليات أو الأماكن العامة، لافتة إلى أن ذلك لم يحدث في تاريخ مصر أو الدول من قبل مضيفة ” الدولة تتحمل توزيع تلك اللقاحات على الجهات المستهدفة فقط”.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن اللقاح سيتم صرفه مجانا للمستحقين من الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ولكن يمكن أن يتم فرضه برسوم ضمن إجراءات السفر”.

وقالت الوزيرة إن محدودية الإنتاج ستعجل توزيع اللقاح في نطاق ضيق، لافتة إلى إن هناك حالة وحيدة يمكن أن يتم فيها فرض صرف اللقاح برسوم “إذا تم فرض الحصول على اللقاح ضمن إجراءات السفر وقتها هيبقى فيه رسوم معينة، لكن لو واحد مش من المستحقين ولازم يسافر هنعمل حاجة لأغراض الطوارئ والضرورة والأغراض الشخصية ده هيتاح حسب الأولوية لأنه لا يوجد الإنتاج العالمي الكافي للناس جميعا”.

وقد تم إجازة اللقاحات عقب الانتهاء من مختلف الأبحاث، وفق الوزيرة، كما تم التحقق من فعالية وامان لقاح سينوفارم بعد أن تم تجريبه في أكثر من 6 دول بينهم مصر على 45 ألف متطوع، وبناء عليه يحصل على موافقة الطوارئ وفقا لما أجازته منظمة الصحة العالمية”.

وقد حصل اللقاح على الموافقة النهائية في دولة الإمارات العربية الشقيقة، بعدما وضعت اللجنة المختصة الأولويات لمصر بالنسبة للقاحات وتم تقديم الملف لهيئة الدواء المصرية والتي تصدر موافقة الطوارئ.

وقالت الوزيرة إنه لم يثبت حدوث أي مضاعفات على الـ 45 ألف شخص الذين خضعوا للتجارب بلقاح سينوفارم لمكافحة كورونا، مشيرة إلى أن لقاح سينوفارم مثله مثل أي لقاح يؤدي لارتفاع درجة الحرارة لمدة يومين بمعدل نصف درجة.

وتحدثت وزية الصحة عن مراحل تصنيع سينوفاك، لافتة إلى أن الوزارة انتهت من الاتفاقية وخدنا عليها الموافقات التشريعية كلها وتم مراجعة خط الإنتاج، ثم أرسل منظمة الصحة العالمية خبراء انتهوا إلى تقرير بقدرة الخط على الإنتاج ونحن حاليا في مرحلة التفاوض مع الشركة الصينية لبدء التصنيع”.

و يجري الآن العمل مع استرا زينيكا إيجبت، وتم الاتفاق على عدة خطوات، لافتة إلى أنهم تلقوا العديد من الطلبات، حيث تقدم الكثيرين لحجز 20 مليون جرعة من اتحاد الجافي، متابعة: “الجافي قال في البداية سأقر بعض اللقاحات من ناحية الشراء بأسعار مخفضة، ويحق لأي دولة تقول أن تحصل على اللقاح، مضيفة “هناك الكثير من اللقاحات التي تم إقرارها من الاتحاد مثل استرا زينيكا، ومودرنا، وفايزر”.

ويرجع عدم إقرار لقاح سينوفارم الصيني من جانب اتحاد الجافي، إلى الخلاف على الأسعار.

ومن المقرر يتم إتاحة التسجيل وآلياته عبر الموقع الإلكتروني للحصول على اللقاح هذا الأسبوع، بحسب تصريحات لوزيرة، لافتة إلى وجود دفعات أخرى من اللقاح الصيني ستصل تباعا حتى نهاية الشهر، ويتم التفاوض مع تحالف الجافي وأكثر من شركة دولية للحصول على اللقاحات”.

ومن المقرر أن تكون أول الجرعات من نصيب الأطقم الطبية بمستشفيات العزل والصدر والحميات، وأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك الترتيب وفقا لتعليمات الصحة العالمية، والتي نصحت بالوضع ف الأولوية فئة الأكثر عرضة والأكثر تضررا حال الإصابة بكورونا، ممن يتواجدون بمستشفيات العزل والمعامل المركزية والحجر الصحي أصحاب الأمراض المزمنة، ومرضى الفشل الكلوي والأورام والسكر والقلب والسمنة وذلك لأنه في حال إصابتهم تكون الأعراض لديهم شديدة”.

ويعتبر لقاحا مثل سينوفارم وسينوفاك أو أي فاكسين، آمنة في التداول وفق الوزيرة، محذرة بعض الفئات من الحصول عليه “هوزي باقي اللقاحات، مش مفضل للحوامل، والمرضعات، والأطفال أقل من 16 سنة لكنه يتمتع بأمان عال ولا توجد حالات محددة تمنع تناوله”.

وقالت زايد، إن تكرار إصابة نفس الشخص بكورونا واردة “فيه حالات في مصر جالها 3 مرات، لافتة إلى أن المناعة التي تظهر نتيجة الأجسام المضادة اللي بتطلع من الفيروس نفسه مناعة قصيرة المدى وبالتالي الفاكسين قصير المدى بردوا، زي فاكسين الأنفلونزا، مضيفة “عندما تم تطعيم بعض الأشخاص باللقاح الذي تم استلامه فإن 86% من اللي حصل عليه وتعرض لكورونا لم يصب، و100% من الـ 14% أتت لهم كورونا باعراض بسيطة ليست متوسطة أو حادة، بينما كان 99% من الذين حصلوا على اللقاح جسمهم أنتج أجسام مضادة”.