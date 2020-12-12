أبرز تصريحات الرئيس السيسي في خطابه اليوم بمقر الكلية الحربية

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي فجر اليوم بإجراء زيارة تفقدية لمقر الكلية الحربية، حيث رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة وننشر لكم أبرز تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته لمقر الكلية، على النحو التالي:

تهنئة وتأكيد

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتهنئة الطلبة الجدد على النجاح في الالتحاق بالكلية الحربية، وأكد السيد الرئيس على متابعته الحثيثة لكافة إجراءات واختبارات الالتحاق بالكلية الحربية، وحرص السيسي على التواصل مع الطلبة الجدد عن قرب في بداية مشوارهم الدراسي بالكلية.

إشادة وطلب

وأشاد الرئيس عبد الفتاخ السيسي بما لمسه خلال زيارته لمقر الكلية الحربية من قدرات وكفاءة عالية لطلبة الكلية الحربية وجهدهم للوصول إلى أعلى درجات الاستعداد خلال فترة إعدادهم بالكلية.

كما طلب الرئيس السيسي من الطلاب بالاستمرار على هذا النهج للحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع، والتحلي بالقيم العسكرية الرفيعة والنبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية من الانضباط والاجتهاد والالتزام والرغبة في تلقي العلم والمعرفة ليصبحوا نموذجاً وقدوةً لغيرهم من الشباب.

زيارة فرنسا

الجدير بالذكر أن الرئيس السيسي أشار في حواره مع طلاب الحربية إلى نتائج الزيارة الرئاسية الأخيرة إلى فرنسا وما عكسته من تفاهم وتنسيق مشترك من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، فضلاً عن جهود تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خاصةً على الصعيد العسكري والأمني والثقافي، موضحاً الثوابت الأساسية التي تقوم عليها السياسة المصرية من الانفتاح على كافة الدول الكبرى وإقامة العلاقات المتوازنة والمعتدلة معها من أجل البناء والتنمية والتعمير بعيداً عن الاستقطاب والمحاور.

أزمة كورونا وشكر الإمارات

كما استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي أسلوب إدارة الدولة لأزمة فيروس كوروناكورونا، والتي تمت بشكل علمي ومتزن، وذلك من خلال الاهتمام باتباع الإجراءات الاحترازية وتجهيز مستشفيات العزل واستنفار كافة أجهزة الدولة المعنية.

وأشار كذلك إلى وصول أول شحنة من اللقاحات من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، موجهاً الشكر والتقدير لها، ومؤكداً في هذا السياق على المستوى المتميز الذي يحكم علاقات مصر مع أشقاءها من دول الخليج، وخاصةً دولة الإمارات الشقيقة.

في ختام زيارة سيادته لمقر الكلية الحربية أثنى الرئيس على ما يبذله رجال القوات المسلحة المصرية البواسل من تضحيات في سبيل حماية الوطن، مؤكداً تقدير الشعب المصري لهذه الجهود الصادقة التي تهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والوقوف في وجه أية محاولة للنيل منه.