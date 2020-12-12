قرار حكومي بإضافة المواليد على بطاقات التموين وحذف غير المستحقين خلال أيام

كشفت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية التي يندرج أصحابها تحت الفئات الأكثر احتياجا وذلك بداية من مطلع العام المقبل 2021.

وأشارت المصادر أن قرار إضافة المواليد الجدد سيتم تطبيقه في يناير المقبل بحيث يسمح للأرامل والمطلقات وعمال اليومية بإضافة الأبناء والمواليد بشروط سيتم إعلانها خلال أيام.

وأوضحت المصادر أن الإضافة ستتم عبر موقع دعم مصر لإضافة المواليد بالإضافة للتسهيل بتوفير خصائص الإضافة في مكاتب التموين.

وزير التموين يعلن حذف غير مستحقي الدعم التمويني

تحدث الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن مشكلة تواجه الوزارة في تسجيل البطاقات التموينية وهي عدم تسجيل المواطنين أرقام هواتفهم المحمولة على قواعد البيانات.

وقال وزير التموين، في تصريحات سابقة له على هامش جولته الخميس الماضي، من أجل تفقد وزيارة عدد من من المنشآت والأنشطة التموينية بمحافظة الإسكندرية، إن الوزارة قامت بتحديث قاعدة البيانات من أجل إضافة المواليد حديثا، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على الدخول في مرحلة مؤشرات العدالة الاجتماعية.

وقال مصيلحي، إن الوزارة قامت باستبعاد غير المستحق، كما تعمل حاليا على دراسة إضافة المواليد للأسر الأكثر احتياجا فقط.

وقال المصيلحي، إنه سيتم إضافة المواليد في ضوء القرار الاستثنائي وذلك فقط للفئات الأكثر احتياجاً والمستحقة بموجب الضوابط التي حددها القرار الوزاري المنظم لذلك، موضحا في الوقت نفسه أنه يتم صرف خبز مدعم لنحو 71 مليون مواطن و نحو 64 مليون مواطن على المقررات التموينية.

وكشف المصيلحي، أنه سيتم استغلال أراضي المخابز المليونية غير المستغلة عبر تحويلها إلى مخازن استراتيجية عملاقة أو كما هي مخابز مليونية وذلك في حالة وجود الحاجة لذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث يتم بحث الاستفادة من مختلف المنشآت والجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك لما فيه من استفادة للدولة.

وشدد الوزير، على أن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفى لـ 5.5 شهر، مشيرا إلى أنه جاري دراسة الاتفاق مع وزارة المالية على تخصيص جزء من الموارد المالية لوزارة التموين في الموازنة العامة للدولة بشأن صرف مرتبات للموظفين المنتدبين من الخدمة العامة لمكاتب التموين ومراكز خدمة المواطنين، لافتا إلى أن عدد منافذ المشروع إلى 6 الآلف منفذ ليكون لدينا أكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة جنباً إلى جنب مع بدالي التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية.

وأكد المصيلحي اهتمام الوزارة بصناعة رغيف الخبز من أول مراحل إنشائه منذ أن كان حبة القمح إلى الطحن وإنتاج دقيق بجودة عالية لإنتاج رغيف الخبز والتخزين، وهو ما انعكس على أراء المواطنين ورضاهم في استطلاعات رأي عن جودة إنتاج رغف الخبز، مما جعل الوزير يعبر عن سعادته بما شاهده فى مشروع بشاير الخير بالاسكندرية بهذا الشأن.