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زيادة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم السبت 11 ديسمبر 2020

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بيان كورونا اليوم
بيان كورونا اليوم

أعلنت وزارة الصحة بيان كورونا اليوم السبت 11 ديسمبر 2020، وصرحت الوزارة عن خروج 211 متعافي من فيروس كورونا من مستشفيات العزل، وذلك بعد تمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا في مصر إلى 104710 حالة حتى اليوم.

بيان كورونا اليوم السبت 11 ديسمبر 2020

صرح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة للشئون الإعلامية عن بيان كورونا اليوم، حيث قال أنه تم تسجيل 478 إصابة جديدة بكورونا ، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها وزارة الصحة، وفقًا لإرشادات الصحة العالمية، وأضاف أنه تم تسجيل 21 وفاة جديدة.

وقال “مجاهد” أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي تم تسجيله في مصر حتى اليوم السبت 11 ديسمبر 2020، هو 121089 حالة من ضمنهم 104710 حالة تم شفاؤها، و 6898 حالة وفاة.

وأضاف “مجاهد” إن زوال أعراض كورونا لمدة 10 أيام من تاريخ الإصابة بالفيروس، يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وقال “مجاهد” أن “وزارة الصحة المصرية” قامت بتخصيص عدد من الوسائل لتسهيل التواصل والرد على استفسارات المواطنين بشأن “فيروس كورونا” والأمراض المعدية، ومنها الخط الساخن لوزارة الصحة “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”.

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