رياح مثيرة للرمال والأتربة.. ننشر خريطة الطقس والأمطار حتى الأربعاء

بث مجلس الوزراء، عبر صفحته على الرسمية مقطع فيديو يكشف فيه تفاصيل درجات الحرارة وأماكن سقوط الأمطار وسرعة الرياح التي تتعرض لها البلاد، خلال الأسبوع الجاري.

ومن المتوقع بحسب هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مدار الاسبوع الجاري بداية من اليوم الأحد وحتى الأربعاء القادم.

وتأتي هذه الموجة وحالة عدم الاستقرار بسبب تعرض البلاد إلى منخفض جوي متمركز على غرب البحر المتوسط، ويتحرك تدريجيًا في اتجاه الشرق، مما ينتج عنه رياح جنوبية غربية نشطة تكون مثيرة ومصحوبة بالرمال والأتربة على معظم الأنحاء، ويؤدي إلى سقوط أمطار على مناطق متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة.

طقس الاثنين

وغدًا الاثنين، ستنخفض درجات الحرارة ما بين 3 إلى 4 درجات، لتعود إلى معدلاتها الطبيعية على معظم الأنحاء، مع توقعات بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، كما يمكن أن تكون رعدية في معظم الأوقات على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وقالت هيئة الارصاد انه من المتوقع ان تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشرقية والوجه البحري وخليج العقبة.

وقد تشهد بعض المناطق في البلاد حالة من نشاط الرياح منهت السواحل الشرقية وسيناء والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وجنوب البلاد، مما ينتج عنه صعوبة في الرؤية الأفقية، واضطراب في حركة الملاحة على البحر المتوسط.

طقس الثلاثاء

من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة من 2 إلى 3 درجات، عن طبيعتها الايام الماضية، مع احتمالية سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة وتكون رعدية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

كما تشهد مناطق بالوجه البحري ومدن القناة سقوط أمطار متوسطة.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح في السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد، كما قد تشهد هذه المناطق اضطراب في حركة الملاحة على البحر المتوسط.

طقس الأربعاء

ستشهد البلاد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية.

وستشهد بعض المناطق من السواحل الشماليو الغربية والقاهرة، سقوط أمطار متوسطة، بينما ستكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد ومناطق من جنوب سيناء.