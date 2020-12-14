أمطار غزيرة تبدأ خلال ساعات .. موجة طقس سيئة تضرب مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود منخفض سطحي على البحر المتوسط يتحرك الآن شرقا ناحية غرب البلاد.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الأثنين الموافق 14 ديسمبر 2020، إن المنخفض يسحب كتلا باردة من إمداد المرتفع السيبيري ليساعد على تعمقه ونموه خلال الفترة القادمة.

وتابعت: “تبدأ الأمطار الغزيرة مع نهاية اليوم على السواحل الغربية مع استمرار رياح غربية مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد والقاهرة والدلتا وتكون فرص الأمطار على القاهرة ضعيفة خلال اليوم”.

الجدير بالذكر أن الأرصاد الجوية توقعت موجة طقس غير مستقرة تستمر منذ يوم أمس وحتى نهاية الأسبوع حيث تشهد جمهورية مصر العربية حالة طقس غير مستقرة بين أمطار خفيفة ومتوسطة وشديدة على أغلب المناطق والمحافظات إلى جانب وجود رياحد مثيرة للإتربة على بعض المناطق الصحراوية والساحلية.