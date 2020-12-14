أمطار غزيرة على بعض المناطق وبيان عاجل من مجلس الوزراء بخصوص ضريبة القيمة المضافة وتراجع أسعار الذهب اليوم

تم نشر وتداول أنباء بشأن إقرار زيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية، في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإقرار أي زيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية.

حيث قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه لا صحة لما تم تداوله من أنباء بشأن إقرار زيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية.

وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أن ضريبة القيمة المضافة لم يحدث عليها أي زيادات، سواء على السلع الغذائية أو غيرها، كما أن هناك بعض السلع الغذائية مدرجة في قائمة الإعفاءات، وذلك حرصاً على استقرار المنظومة الضريبية بما فيها ضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.

وفي النهاية البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ، ناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة.

الذهب يستمر في التراجع بالأسواق المصرية

تستمر أسعار الذهب في التراجع بالسوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، وهبط الجرام 5 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، في تصريحات صحفية اليوم الأثنين الموافق 14 ديسمبر 2020، أن أسعار الذهب اليوم في مصر بلغت:

سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 798 جنيهًا مقابل 803 جنيهات، أمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 669 جنيهًا

وسعر الجرام عيار 24 نحو 912 جنيهًا

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6384 جنيهًا.

أما على المستوى العالمي فقد تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بنسبة 0.94%، وانخفض سعر الأوقية بنحو 17.34 دولار مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1822.5 دولارا في تمام الساعة 12:40 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج

بيان عاجل من الأرصاد بخصوص خريطة سقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري

قامت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالكشف عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من الثلاثاء ١٥ ديسمبر إلى الخميس ١٧ ديسمبر ٢٠٢٠، وذلك عبر بيان لها منذ دقائق والتي جاءت على النحو التالي:

أحوال الطقس يوم الثلاثاء

أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية.

أمطار متوسطة على دمياط وبور سعيد.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة (كفر الشيخ- البحيرة- الغربية – الدقهلية الشرقية- السويس- المنوفية- الاسماعيلية).

فرص أمطار منخفضة مساء على القاهرة الكبرى.

نشاط رياح ورمال مثارة على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وجنوب البلاد.

أحوال الطقس يوم الأربعاء

أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية.

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل العربية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء.

أمطار متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى.

أمطار خفيفة على مناطق من شمال الصعيد (الفيوم – بني سويف- المنيا).

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.

أحوال الطقس يوم الخميس