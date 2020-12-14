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وزارة المالية توضح حقيقة زيادة ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية

رحاب عبد الراضيمنذ 52 دقيقة
دقيقة واحدة
وزير المالية
وزير المالية

نفت وزارة المالية اليوم الاثنين، جميع الأقاويل التي ترددت حول إقرار زيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية.

وفي الساعات القليلة الماضية، تداولت العديد من صفحات السوشيال ميديا” والمواقع الإخبارية، أنباء بشأن إقرار زيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية.

وعلى الفور وبعد انتشار هذه الأنباء، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتي نفت ذلك، مؤكدة أن ضريبة القيمة المضافة لم يطرأ عليها أي زيادات، سواء على السلع الغذائية، مشيرة إلى إدراج بعض السلع الغذائية في قائمة الإعفاءات، وذلك حرصاً على استقرار المنظومة الضريبية بما فيها ضريبة القيمة المضافة، تيسيرا على المواطنين وعدم تحملهم أعباء إضافية.

وناشدت وزارة المالية كافة الصحف والمواقع الإكترونية، وصفحات السوشيال ميديا”، بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، مطالبة إياهم في حالة وجود أي شكاوى بالتواصل عن طريق الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة.

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رحاب عبد الراضيمنذ 52 دقيقة
دقيقة واحدة

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