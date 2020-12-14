تفاصيل مبادرة “إحلال السيارات القديمة” في يناير: تقسيط على 10 سنوات

في بداية يناير، من المقرر أن تُطلق الحكومة البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي”، والذي سيتم فيه استبدال التاكسي، والميكروباصات، التي مر على إنشائها 20 عاماً بأخرى حديثة تعمل بالوقود المزدوج “البنزين والغاز الطبيعي”.

ويأتي هذا البرنامج تطبيقاً لبنود قانون المرور الذي يجيز عمل السيارة لفترة 20 عاماً فقط، وهي البنود التي لم يتم تطبيقها من قبل مراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين.

ووفقا لمواقع صحفية نقلا عن مصادر حكومية فإن هذا البرنامج ينفذ برعاية واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لتسهيل تنفيذ تلك المبادرة.

بداية التقديم لإحلال السيارات القديمة بسيارة جديدة

قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، إنه سيبدأ تنفيذ هذا البرنامج خلال يناير المقبل، عبر معرض يُعرض فيه نماذج السيارات المُتاحة للاستبدال بالسيارات “المتهالكة”، والتي سيصل عددها لـ7 نماذج من السيارات الحديثة.

عدد السيارات المستهدفة لـ”الإحلال والتجديد“

وتستهدف المبادرة في العام المقبل، استبدال 70 ألف سيارة قديمة، بواقع 55 ألف سيارة “تاكسي” و”ملاكي”، و15 ألف ميكروباص، على أن يتطور الأمر في الأعوام المقبلة وتستهدف الدولة استبدال قرابة 180 ألف سيارة في عامين 2022، و2023.

وأعلنت رئاسة الجمهورية، من قبل أنَّ الحكومة ستتيح حافزًا ماليا للمواطنين للاشتراك في البرنامج القومي لإحلال وتجديد السيارات، في حدود 60 ألف جنيه.

السداد على أقساط حتى 10 سنوات

وسيدفع المواطنَ “الحافز المالي”، كـ”مُقدم للسيارة”، فيما سيطلق البنك المركزي المصري، مبادرة قومية لتمويل باقي ثمن السيارة، على أقساط بفائدة أقل من 5%، ولفترات سداد قد تصل حتى 10 سنوات.

وستكون السيارات المعروضة في المبادرة بمراحلها الأولى “مُجمعة محلياً”، ما سيحفز تلك الصناعة في مصر، ويوفر المزيد من فرص العمل.

وقالت نيفين إن التخطيط للمرحلة الثانية من البرنامج سيكون بالتعاون مع الشركات العالمية، واستقطاب التكنولوجيا الأجنبية للعمل بمصر.

وقالت نيفي إنَّ الحكومة حين بدأت التخطيط لتنفيذ البرنامج كانت تستهدف السيارات التاكسي والميكروباص، ولكن الرئيس السيسي تدخل، قال إنَّ من حق المواطن العادي أن يركب سيارة جديدة واقتصادياتها “جيدة”، ومن ثم تمّ إدخال “السيارات الملاكي” في البرنامج.

المبادرة توفر 50% من تكاليف التشغيل

وتوفر السيارات الجديدة للمواطن ما يصل لـ50% من مصروفات التشغيل، بسبب الوفر الذي سيحققه استهلاك الغاز الطبيعي له في آلية عمل “الوقود المزدوج”، عن العمل بالبنزين وحده.

سعر قسط السيارة شهرياً

وسيبدأ قسط السيارات الجديدة في حدود 1500 جنيهاً لإحدى أنواع السيارات، وسيزيد حسب نوع السيارة الذي سيختاره المواطن من البدائل المطروحة، وسيستلم المواطن السيارة في غضون 10 أيام من التقدم لها.

محطات غاز طبيعي جديدة

وستنفذ المبادرة وفق وزيرة التجارة، وسط جهود من وزارة البترول والثروة المعدنية لإنشاء محطات الغاز الطبيعي، وانتشارها في المحافظات لتتناسب مع المطروح من برنامج “إحلال السيارات”.

250 ألف مركبة جديدة

وأوضحت جامع، أن البرنامج يستهدف إحلال 250 ألف مركبة من سيارات ملاكي وأجرة وميكروباص خلال مراحله الأولى.

ترشيد استهلاك البنزين

وكان الرئيس السيسي، وجه في هذا السياق، بمنح حافز مادي ملائم للمواطنين مالكي السيارات المتقادمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز، وذلك لعدة أهداف منها ترشيد استهلاك البنزين.

عوائد “الوقود الهجين“

وكان السيسي، قد وجه في وقت سابق، بتكثيف برامج التوعية بكل جوانب وفوائد المشروع والبرنامج القومي، خاصةً على المستوى الاقتصادي من خلال ترشيد استهلاك البنزين، فضلاً عن عوائده البيئية والاجتماعية والاستثمارية.

دراسة مدّ المبادرة لمن لا يمتلك سيارة

و قالت مصادر حكومية، في تصريحات صحفية، إنَّ الحكومة قد تدرس في مرحلة لاحقة إضافة المواطنين الراغبين في شراء سيارات جديدة دون أن يكون لديهم سيارات حالياً في المبادرة، لافتة إلى أنَّ هذا الأمر قد يكون محل دراسة في الفترة المقبلة.