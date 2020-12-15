بشرى سارة.. الحكومة تطلب حصر الوظائف الشاغرة لتعيين ربع مليون خريج في 2021

خاطبت وزارة المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للاستعلام عن الوظائف الشاغرة، بالإضافة إلى الدرجات الوظيفية والمالية الشاغرة في نحو 817 جهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة.

بادرة أمل للخريجين لسد العجز في الوظائف الشاغرة

وقال مصدر حكومي مسئول في تصريحات صحفية، إنّ هذه الخطوة من جانب الحكومة، بشرة خير وتُعتبر بادرة أمل تمهيدا لـ تعيينات جديدة لنحو 250 ألف خريج من جميع المؤهلات الدراسية، لكي يسدوا العجز في بعض الجهات التي خلت فيها درجات وظيفية، وأحيل فيها حوالي 250 ألف موظف على المعاش خلال العام المالي الماضي.

القانون حدد التعيينات من خلال إجراء مسابقتين في يناير ويوليو سنويا

و هذه الخطوة تعتبر بشرى سارة للجميع والخريجين خاصة، لأنها ربما تكون تمهيدا من الحكومة لاتخاذ أول قرار من نوعه في ظل تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، للإعلان عن مسابقة تعيينات في يناير التي نص عليها القانون، حيث اعتدنا دائما أن يكون التعيين في أي وظيفة حكومية من خلال الإعلان عن مسابقتين في يناير ويوليو من كل عام.

ووفقا لآخر الإحصاءات بشأن أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، فإنهم وصلوا إلى 6.4 مليون موظف، قبل حذف 250 ألف تمت إحالتهم للمعاش.

وكان عام 2015 هو آخر عام شهد تعيينات الجهات الحكومية بالجهاز الإداري للدولة، لأوائل الخريجين والحالين على درجات الماجستير والدكتوراه، أعقبها تعيين نحو 5 آلاف من ذوي الاحتياجات الخاصة، تم توزيعهم حسب درجات إعاقتهم على الجهات الحكومية

وصرح الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في وقت سابق، أنّ التعيينات في الحكومة يجب أن تتم وفقا للاحتياجات الحقيقية؛ منتقدا ما كان يحدث في السابق من قيام جميع الجهات بتعيين خريجين ثم تبحث لهم عن وظائف، وهذا وضع ليس أمرا جيدا وفق قوله.