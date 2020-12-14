تحذير هام من الأرصاد لسكان هذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

حذر خبراء الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من حالة طقس الثلاثاء 15 ديسمبر 2020، حيث تشهد مصر موجة من التقلبات الجوية ، ومن المتوقع سقوط أمطار غزيرة رعدية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس الثلاثاء اعتدالاً في الأحوال الجوية، على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافيء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على معظم المناطق وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

ويتوقع الخبراء أن يسود ليلًا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، وتتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي متمركز على البحر المتوسط، يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة بنسبة ٢٠ ٪ تقريبا مساء على مناطق من القاهرة الكبرى، وأمطارا متوسطة إلى غزيرة على مناطق (مطروح – السلوم- الإسكندرية – رشيد – بلطيم)، وأمطارا متوسطة على بعض المناطق (دمياط – بورسعيد )، وخفيفة إلى متوسطة على مناطق (كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الغربية – الشرقية – المنوفية – إسماعيلية- السويس).

وتكون الرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب البلاد، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية واضطراب الملاحة على البحر المتوسط وخليج السويس.

ويشير خبراء الأرصاد الجوية إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي متمركز على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

أما عن حالة البحر المتوسط فتكون مضطربة جداً، وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى أربعة ونصف متر، وعن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف متر والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة وتفاصيل طقس الثلاثاء 15 ديسمبر 2020:

العظمي الصغري

القاهرة 20 15

الإسكندرية 19 14

وداي النطرون 19 15

طنطا 20 15

شبين الكوم 20 15

دمنهور 19 14

بلطيم 19 15

مطروح 19 13

السلوم 18 10

سيوة 19 11

بورسعيد 21 15

دمياط 21 15

الزقازيق 20 15

المنصورة 19 14

الإسماعيلية 20 15

السويس 20 15

العريش 21 15

رفح 21 15

رأس سدر 20 18

نخل 18 09

نويبع 22 19

طابا 20 17

كاترين 15 06

الطور 24 18.

شرم الشيخ 25 18

الغردقة 24 15

مرسى علم 24 14

الفيوم 20 12

بني سويف 20 12

المنيا 21 11

أسيوط 22 11

سوهاج 23 12

قنا 22 12

الأقصر 23 12

أسوان 25 13

إدفو 25 14

أبوسمبل 25 14

الوادي الجديد 23 11

شلاتين 28 17

أبورماد 26 17

حلايب 25 18

رأس حدرية 26 18.

وتنصح هيئة الأرصاد الجوية بتوخي الحذر عند القيادة في الشبورة الصباحية سواء على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والمزروعات والإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي.