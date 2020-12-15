بشري لأصحاب المعاشات.. 15% زيادة بالمعاشات في هذا الموعد

قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذي أصدره البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع، يهدف إلى توفير الكثير من المزايا لأصحاب المعاشات، كما يهدف قانون التأمينات والمعاشات الجديد إلى المساعدة في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما يتوافق مع النصوص الدستورية.

ويمنح قانون التأمينات والمعاشات الجديد مزايا عديدة سواء العامل أو صاحب العمل أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أصحاب المعاشات.

ومع قرب انتهاء العام الجاري ينتظر أصحاب المعاشات هدايا الحكومة في العام الجديد، من حيث زيادة قيمة المعاشات بنسبة 15 % في أول شهر يوليو في عام 2021.

وفيما يلي نعرض أهم ما جاء في قانون المعاشات الجديد

المستحقون للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

الأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.

الابنة التي لم تتزوج.

الابن الأقل من 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.

الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.

زيادة المعاش ورفع السن بـ قانون المعاشات الجديد:

– في 30 يونيو من كل عام يتم رفع المعاشات المستحقة بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%.

– لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في كل عام.

– لا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني.

– يتم حساب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك.

– رفع سن المعاش لـ 65 عاما بداية من 2040.

كما وضع قانون التأمينات والمعاشات الجديد خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي في نظام المعاشات كالتالي:

– رفع سن المعاش لـ61 عامًا في يوليو 2032.

– في يوليو 2034 سيتم رفع سن المعاش لـ62 عامًا.

– وسيكون 63 عامًا في يوليو 2036.

– ثم سيتم رفعه لـ64 عامًا في يوليو 2038.

– وأخيرًا يرفع لـ65 عامًا في يوليو 2040.

وهناك عدة شروط يجب توافرها في القانون الجديد من أجل خروج المؤمن عليه الى المعاش المبكر، منها توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون».

وتنص المادة 24 من القانون الجديد على ضرورة ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش».

ومن ضمن شروط المعاش المبكر، ألا تقل مدة الاشتراك التأميني عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

ولن يسمح القانون الجديد بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.

الجمع بين المعاش والمرتب في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

هناك حالات نص عليها قانون المعاشات الجديد، والتي يمكن فيها الجمع بين المعاش والمرتب أو الأجر، وهي كما يلي:

يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

– تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما ينص القانون على أن تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

– يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام قانون المعاشات الجديد، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

– وينص القانون الجديد على أن يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم.

– ويستطيع المستحق أن يجمع بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد بدون حدود.

– يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة بدون حدود.

التعويضات في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

– صرف نفقة جنازة عند الوفاة بواقع معاش 3 أشهر وذلك بعد مرور 3 أيام من تقديم الطلب.

– تصرف للأرمل أو الأرملة أو لأكبر الأولاد أو تصرف لمن يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة.