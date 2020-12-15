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الأرصاد الجوية تعلن عن أماكن سقوط المطر وتحدد أماكن “شدة المطر” (بيان)

أحمد نجيبمنذ 28 دقيقة
دقيقة واحدة
الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار
الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن طقس اليوم  الأربعاء يشهد حالة من عدم الاستقرار وتقلبات في الأحوال الجوية، وسقوط أمطار غزيرة ورعدية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة.

وقالت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، إن القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، تشهد طقسا معتدل نهارا بارد ليلاد، مع أمطار متوسطة على بعض المناطق والرياح معتدلة إلى نشطة.

وأضاف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية: أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا مائلا للدفء نهارا بارد ليلا، مع أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق والرياح نشطة، فيما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا دافئا نهارا بارد ليلا، مع رياح معتدلة.

وأشاروا إلى أن شمال الصعيد، يشهد طقسا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، مع أمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح معتدلة، بينما يشهد جنوب الصعيد، طقسا دافئا نهارا، شديد البرودة ليلا، مع رياح معتدلة.

وأوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية: أن البلاد تشهد أمطارا متوسطة إلى غزيرة ورعدية على مناطق من “رشيد، بلطيم، رفح، دمياط، بورسعيد، العريش”، وأمطار متوسطة على بعض السواحل الغربية والوجه البحري ومدن القناة وجنوب سيناء “الإسكندرية، مطروح، كفرالشيخ، راس سدر، نخل، كاترين، السويس، الإسماعيلية، الغربية، الشرقية، الدقهلية”، وأمطار خفيفة على بعض مناطق شمال الصعيد “الفيوم، بني سويف، المنيا” نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية.

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أحمد نجيبمنذ 28 دقيقة
دقيقة واحدة

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