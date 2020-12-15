بعد تكرار الزلازل في مصر.. المعهد القومي للبحوث الفلكية يوجه رسائل عاجلة للمواطنين

وجه الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مجموعة من الرسائل العاجلة إلى جموع المواطنين بشأن الشائعات الجارية حول دخول مصر حزام الزلال نتيجة تكرار الزلازل المتوسطة والمنخفضة خلال الفترة الأخيرة.

وقال القاضي في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، :

“المعهد يرحب بالجميع للتأكد من المعلومات المتداولة وتصحيحها بشأن تكرار الزلازال والظواهر الفلكية متابعا: لدينا كل التفاصيل العلمية والحقائق ومش من مصلحتنا إخفاء الحقائق على الناس، بل بالعكس توضيح المعلومة للجميع بيريحنا شخصيا، وكجهة بحثية لما نشوف الناس بتعرف المعلومة بنبقا سعداء للغاية”.

وأكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية:

أن المعهد يفتح أبوابه في أي وقت وفقا للمواعيد المسموح بها للزيارة والتعرف على الأجهزة سواء شبكة زلازل أو مراصد الفلك بحيث تصل المعلومة للجميع ويكون لدينا مجتمع واعي وفقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقراءة والوعي.

وأضاف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية: أن المعلومات الصحيحة الموثقة التي يبحث عنها الجميع موجودة في المعهد، مع العودة أيضا لكل المعاهد الوطنية والفنية التي لديها الحنكة العلمية لتصحيح أي معلومة ودرء أي شائعات.

وتابع الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية: “أحب أقول للمواطنين اطمنوا جدا، مصر آمنة تمام وبعيدة عن حزام الزلال إطلاقا بالرغم من حدوث زلازل متكررة خلال الآونة الأخيرة”.

الجدير بالذكر أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، قد سجلت عددا من الهزات الأرضية خلال الآونة الأخير منها: