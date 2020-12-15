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مراحل توزيع لقاح كورونا على مديريات الصحة في مصر

رحاب عبد الراضيمنذ 13 دقيقة
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لقاح كورونا
لقاح كورونا

أصبح الحديث عن لقاح كورونا لا يتوقف، وشغل بال الكثيرين منذ قدومه إلى مصر، وهناك مراحل توزيع لقاح كورونا أقرتها وزارة الصحة والسكان، على مديريات وزارة الصحة والوحدات المختصة، خلال الفترة المقبلة، نعرض أبرزها فيما يلي.

وتنص الخطة على توزيع اللقاح على 300 وحدة صحية على مستوى الجمهورية، ثم سيتم التوسعة في المرحلة الثانية لـ1500 وحدة صحية، وجتى نصل إلى 5000 وحدة صحية في المرحلة الثالثة.

وهناك أسس وعوامل عند الانتقال من مرحلة إلى أخرى في التوزيع، والتي تكون بحسب الخطة، وفقًا لاحتياجات المواطنين، وزيادة عدد الراغبين في الحصول على اللقاح على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا.

ويأتي في المقدمة بترتيب من سيحصل على لقاح كورونا،  الأطقم الطبية التي تواجه كورونا والعاملين في مستشفيات العزل والفرز، فيما يأتي أصحاب الأمراض المزمنة ثانيًا في الحصول على لقاح فيروس كورونا “سينوفارم” الصيني.

ومن المقرر أن تستلم مصر الجرعة الثانية من اللقاح الصيني المواجه لفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، مما يرفع حصة مصر من اللقاح إلى 100 ألف جرعة.

وتسعى مصر إلى أن الحصول على 10 ملايين جرعة من اللقاح الصيني، خلال الفترة المقبلة.

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رحاب عبد الراضيمنذ 13 دقيقة
دقيقة واحدة

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