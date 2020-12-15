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موقع التسجيل لتلقي لقاح كورونا “Eg covac” وموعد انطلاقة

رحاب عبد الراضيمنذ 26 دقيقة
دقيقة واحدة
موقع التسجيل لتلقي لقاح كورونا وموعد انطلاقة
موقع التسجيل لتلقي لقاح كورونا وموعد انطلاقة

كثيرا من التساؤلات انتشرت حول اللقاح الجديد لفيروس كورونا وكيفية التسجيل للحصول عليه، لذا نعرض في السطور التالية كافة التفاصيل عن موقع التسجيل لتلقي لقاح كورونا اللقاح الصيني “سينوفارم، والذي سيتم إطلاقه بداية الأسبوع المقبل، من أجل تسجيل المواطنين للحصول على فيروس كورونا المستجد.

و”Eg covac” هو اسم موقع التسجيل لتلقي لقاح كورونا حيث تم صياغته بالكامل من قبل وزارة الصحة والسكان، وشئون إدارة تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع إدارة المشروعات العامة بالوزارة.

وبدأ موقع التسجيل لتلقي لقاح كورونا في العد التنازلي بشأن انطلاقه وموعد بدء التسجيل لتلقي اللقاح الصيني، الذي نجحت مصر من تأمين حصتها فيه، كما يتضمن الموقف التفاصيل عن اللقاح الصيني ومميزاته، والأعراض الجانبية المحتملة.

وسيبدأ موقع التسجيل لتلقي لقاح كورونا في فتح باب التسجيل بداية الأسبوع المقبل، حيث ينحصر في المرحلة الأولى على الأطقم الطبية المواجهة لحالات فيروس كورونا سواء عزل أو فرز ثم الحالات الحرجة وأصحاب الأمراض المزمنة.

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رحاب عبد الراضيمنذ 26 دقيقة
دقيقة واحدة

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