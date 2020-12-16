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أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية خلال الساعات القادمة

أحمد نجيبمنذ ساعة واحدة
أقل من دقيقة
تفاصيل حالة الطقس
تفاصيل حالة الطقس

أعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن السحب المنخفضة تتكاثر على السواحل الغربية وخاصة الإسكندرية ومطروح ومناطق من القاهرة وغرب الدالتا والإسماعيلية ومناطق من شمال ووسط سيناء يصاحبها سقوط الأمطار المتوسطة.

وأضاف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن السحب الرعدية تتقدم حاليا على الساحل الشرقي من بورسعيد ودمياط والعريش ورفح يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية مع تقدم ساعات النهار.

وتابع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية: يوجد نشاط للرياح على السواحل الشمالية فقط، لكن لا يوجد رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة كما حدث أمس.

وأشار الخبراء إلى أن درجات الحرارة تسجل على القاهرة 20 -13، السواحل الشمالية، 19 – 14، جنوب سيناء 23-15، شمال الصعيد 21 – 10، جنوب الصعيد 24 – 11.

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أحمد نجيبمنذ ساعة واحدة
أقل من دقيقة

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