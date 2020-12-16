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كيف تحصل الفتيات على منحة الزواج من هيئة التأمينات الاجتماعية؟

أحمد نجيبمنذ 16 دقيقة
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مصرية 1
أموال مصرية

منذ سنوات وتقدم هيئة التأمينات الاجتماعية، منحة زواج لكل الفتايات التي تحصل على معاش أبيها أو الأخت التي تحصل على معاش أخيها، في حال زواجها.

ومن المعروف أن بمحرد زواج البنت أو الأخت يتم قطع المعاش الذي تحصل عليه عن أبيها أو أخيها المتوفي، وفقًا للقانون المصري، وتقوم هيئة التأمينات الاجتماعية بصرف منحة زواج تساوي قيمة المعاش المستحق للبنت أو الأخت عن مدة سنة، مع مراعاة أن تحسب المنحة منذ بداية شهر الزواج، وتقدم لمرة واحدة فقط لا غير.

والجدير بالذكر أن  منحة الزواج تسقط في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال 5 سنوات من تاريخ استحقاقها.

كيف تحصلين على منحة الزواج من هيئة التأمينات الاجتماعية؟

للحصول على منحة الزواج من هيئة التأمينات الاجتماعية تقوم البنت المستحقة للمنحة بالتوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش، ثم تقدم طلب صرف المنحة مرفقًا بالمستندات اللازمة لصرف المنحة.

وهذه المستندات هي:

  • صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفي
  • وصورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية

وذلك وفقًا للموقع الرسمي لهيئة التأمينات.

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أحمد نجيبمنذ 16 دقيقة
دقيقة واحدة

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