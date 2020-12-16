الحكومة  لـ”أهل الريف”: شغلك في قريتك

اتخذ مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات هامة، ومنها الموافقة على الإجراءات والخطوات التي يجب اتباعها للبدء في تنفيذ مبادرة “شغلك في قريتك”.

وتستهدف هذه المبادرة توفير فرص عمل مستدامة لمواطني القرى في كافة محافظات الجمهورية، مع التركيز على المرأة وما تحتاج له من مساعدة خاصة المرأة المعيلة.

مجمعات لمشروعات صغيرة ومتوسطة

وتعمل مبادرة “شغلك في قريتك” على تعظيم قيمة المنتجات المحلية، وتكوين جيل جديد من رواد الأعمال، بالإضافة إلى التطوير الفني والمهني للشباب في المجتمعات الريفية، وتستهدف زيادة دخل الأسرة، من خلال إنشاء مجمعات صناعية بالقرى المصرية، يكون به العديد من المشروعات المتوسطة أو مزيج من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

التنفيذ داخل وخارج الحيز العمراني

ويتم الآن التنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لتوفير قطع الأراضي المطلوبة من أجل البدء في تنفيذ المشروع بالقرى، بالإضافة إلى التنسيق مع المحافظات ووزارة الزراعة للحصول على موافقاتها بالنسبة للأراضي الواقعة خارج الحيز العمراني.

تعاون مع اتحاد الصناعات

ووقعت الحكومة بروتوكول للتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية بهدف تفعيل المبادرة ومن أجل إنشاء منظومة متكاملة لتطوير الصناعة المصرية بالقرى.

4 مواقع تجريبية

ووفقا لمجس الوزراء، فإنه تم ترشيح 4 مواقع، ومعاينتها من خلال لجان مشتركة مع اتحاد الصناعات، للبدء في تنفيذ المشروع كمشروع تجريبي، مخطط للتوسع فيه مستقبلا بكافة المحافظات.

التسويق محليًا والتصدير للخارج

وهناك العديد من القرى التي تم الاتفاق بين الحكومة واتحاد الصناعات على بدء المبادرة فيها، وهي “قرية سبك الضحاك بالمنوفية، وقرية أبوصوير بالإسماعيلية، وقرية هوارة المقطع بالفيوم، وقرية بني أحمد بمحافظة المنيا”.

ومن المقرر أن يتم تقسيم نوعية الصناعات والأنشطة بكل منطقة بناء على الخامات المنتجة وكثافة العمالة، وإمكانية تسويق المنتجات للمنطقة أو التصدير لبعضها