الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة تقلبات الطقس واستقرار الأحوال الجوية

تحدث خبراء بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس، مشيرين إلى أن موعد انتهاء حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية الذي تشهدها البلاد نهايتها اليوم الأربعاء، حيث تمتد الأمطار متوسطة الشدة على الوجه البحري والقاهرة.

وتوقع الخبراء أن تستقر الأحوال الجوية وتقلبات الطقس نسبىيا غدا الخميس؛ حيث تنحسر فرص الأمطار على السواحل الشمالية، “فرص الأمطار على القاهرة غدا خفيفة وفي الصباح الباكر وغير مؤثرة”.

واعتبر الخبراء أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية طبيعية، وليست عنيفة، لافتين إلى أن الأمطار الغزيرة ستسقط في محافظات الدقهلية وكفر الشيخ وبورسعيد ودمياط والإسماعيلية والسويس ورفح والعريش.