تناوب الموظفين.. قرارات عاجلة من الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا

في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على استمرار إغلاق دور المناسبات ومنع تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة بالإضافة إلى حظر إقامة سرادقات العزاء، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.

ووجّه مدبولي، خلال اجتماع لجنة مواجهة كورونا، بأن يتم تطبيق تناوب حضور العاملين في كافة الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية، وحضور أقل عدد من العاملين، لمنع الكثافات والتجمعات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.​