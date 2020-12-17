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بعد الاتهامات الموجهة إليه.. صاحب التوحيد والنور يتبرع بـ 10 مليون جنيه لصالح تحيا مصر

متابعات 365منذ 57 دقيقة
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صاحب التوحيد والنور يتبرع بـ 10 مليون جنيه لصالح تحيا مصر
صاحب التوحيد والنور يتبرع بـ 10 مليون جنيه لصالح تحيا مصر

بعد أيام قليلة من القبض عليه وتوجيه تهمة الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، تبرّع رجب السويركي، مالك سلسلة محلات “التوحيد والنور”، بمبلغ 10 ملايين جنيه نقدًا لصالح صندوق “تحيا مصر”.

وعلمت مصادر أن مالك “التوحيد والنور” توجه إلى البنك الأهلي المصري لإيداع 10 ملايين جنيه نقدًا في حساب صندوق “تحيا مصر”.

وعلى الفور خاطبت إدارة البنك الجهات المختصة بسبب قرار التحفظ على أموال “السويركي” وإمكانية قبول تلك التبرعات من عدمها.

وقررت جهات التحقيق في وقت سابق، حبس رجل الأعمال و مالك سلسلة “التوحيد والنور”، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، موجهة له تهمة تمويل والانضمام لجماعة إرهابية.

و مَثُل مالك سلسلة “التوحيد والنور” المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، أمام جهات التحقيق في القضايا والتهم الموجهة إليه، وتمت مواجهته بالتحريات والأدلة التي أثبتت صحة التهم الموجهة إليه.

ومن قبل وبالتحديد في يناير من عام ٢٠١٥، أحالت النيابة العامة “السويركي” إلى محكمة جنح العجوزة، بتهمة إهانة علم مصر، ولكن برأته محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار محمد فتحي، وسكرتارية محمد عبد الحكيم، “السويركي” من التهمة التي نسبت اليه باهانة العلم ووضعه على الأحذية المبيعة بالمحلات، وذلك في أولى جلسات المحاكمة.

وحكمت المحكمة على “السويركي” في عام ٢٠٠٢، بالسجن لمدة 7 سنوات بتهم الجمع بين 5 زوجات في وقت واحد وتزويره في قسائم الطلاق والزواج بمساعدة مأذونين شرعيين، ولكن فيما بعد تم تخفيف الحكم إلى 3 سنوات بعد الاستئناف عام 2003.

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متابعات 365منذ 57 دقيقة
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