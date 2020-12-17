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مصر توجه رسالة إلى السودان بشأن ما حدث على الحدود مع اثيوبيا

رحاب عبد الراضيمنذ 15 دقيقة
أقل من دقيقة
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قدمت اليوم جمهورية مصر العربية خالص تعازيها للسودان الشقيق في ضحايا الاعتداء الذي تعرضت له عناصر القوات المسلحة السودانية مساء أول أمس الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 في منطقة “جبل أبو طيور” المتاخمة للحدود الإثيوبية.

ووفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، بيانًا، فإن الاعتداء أسفر عن استشهاد عدد من الجنود ووقعت العديد من الإصابات في صفوف القوات السودانية، بجانب خسائر في المعدات.

وأكدت مصر في بيانها، تضامنها الكامل مع السودان الشقيق وحقه في حماية أمنه وممارسة سيادته على أراضيه، والوقوف أمام كافة الاعتداءات، وتؤكد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الممكنة لعدم تكرار وقوع مثل تلك الأحداث مستقبلاً بحق السودان الشقيق.

وأشار البيان إلى أن مصر تتابع بمزيد من القلق تلك التطورات الميدانية الخطيرة وتأثيرها على الأوضاع الأمنية بالمنطق.

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رحاب عبد الراضيمنذ 15 دقيقة
أقل من دقيقة

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