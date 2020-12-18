11 إجراءً عاجلا من الحكومة لمواجهة تفشي كورونا خلال أسبوع

في إطار مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، اتخذت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطوات فعلية لمواجهة كوفيد ١٩، على مدار الأسبوع الماضي.

أول هذه القرارات هو استيراد أولى شحنات لقاح “سينوفارم” الصيني، الذي استقبلته وزيرة الصحة يوم الخميس الماضي، ثم خرج من مطار القاهرة الدولي في أول ساعة من الأسبوع الراهن.

كما اتخذت الحكومة إجراءات فعلية لمجابهة مخاطر فيروس كورونا، قبل انتهاء اجتماعها الاسبوعي، عبر اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.

لقاح كورونا الصيني

يوم الخميس الماضي، تلقى مطار القاهرة الدولي إحدى الطائرات الإماراتية، محملة بهدية من الشعب الإماراتي لمصر مكونة من 50 ألف جرعة من «لقاح كورونا الصيني»، والذي تابعت خططه الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، ومخططات توريد الشحنات التالية منه، وكذلك خطط تصنيع «اللقاح» بمصر.

500 ألف جرعة من اللقاح

ومن المنتظر وصول قرابة 450 ألف جرعة من «لقاح سينوفارم»، إلى مصر وفق مصادر مطلعة، والذي سيوزع على مستشفيات العزل كمرحلة أولى، ثم تطعيم الأطباء، ثم الاولوية لأصحاب الأمراض المزمنة والحالات الحرجة.

9 قرارات لـ«عليا كورونا»

وقررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، في اجتماعها مساء أمس اتخاذ 9 إجراءات أساسية لمواجهة الفيروس المستجد.

خطة توزيع لقاحات

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، حكومته بوضع خطة تتضمن آليات توفير وتوزيع لقاح فيروس “كورونا” والإعلان عنها، كما شدد على الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، ودراسة إصدار قرارات لتحصيل الغرامة فورياً من المخالفين.

مليار جنيه لتمويل التحركات الحكومية

كما وافقت “اللجنة” على تخصيص مليار جنيه من الاحتياطيات العامة للدولة من اجل مواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا.

غلق دور المناسبات

ووجه مدبولي، باستمرار إغلاق دور المناسبات وتجمعات الافراح بالقاعات المغلقة، بالإضافة إلى حظر إقامة سرادقات العزاء، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.

التناوب في الحضور بالجهات الحكومية

ومن ضمن القرارات، جاء تأجيل “اللجنة”، لكافة اجتماعات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في جميع الهيئات الشبابية والرياضية، اعتبارا من 4 ديسمبر الجاري، ولمدة 6 أشهر.

كما وجهت اللجنة بتطبيق تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، من أجل التقليل من التجمعات والكثافة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا».

مراقبة الإجراءات في القطاع الخاص

وفي ذات الصدد، كشفت مصادر حكومية، أن وزارة القوى العاملة، تواصل شن حملات التفتيش والمتابعة على الشركات، للتأكد من إتباع إجراءات مواجهة كورونا.

وأشارت المصادر، في تصريحات صحفية إلى أنه نية الوزارة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد غير مطبقي الإجراءات الاحترازية.