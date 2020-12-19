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الأرصاد توضح أبرز الظواهر الجوية خلال الأسبوع الجاري

محمد عبد الحميدمنذ ساعة واحدة
دقيقة واحدة
حالة الطقس خلال الأسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري، كما اعلنت أماكن سقوط الأمطار والظواهر الجوية خلال الفترة من غد الأحد وحتى يوم الجمعة المقبل.

طقس الأحد:

من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس الاثنين:

ستتكرر الشبورة المائية صباحا يوم الاثنين وفق هيئة الأرصاد، وذلك على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس الثلاثاء:

وعلى بعض المناطق ستتشر شبورة مائية صباحا في السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس الأربعاء:

كشفت هيئة الأرصاد عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية، مع وجود فرص بسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري.

وسيكون هناك شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس الخميس:

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية، مع فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري.

كما ستسود شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس الجمعة:

من المتوقع وجود شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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محمد عبد الحميدمنذ ساعة واحدة
دقيقة واحدة

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