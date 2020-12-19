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“تؤدي للوفاة” تحذيرات من أسماك متداولة بالأسواق

محمد عبد الحميدمنذ 27 دقيقة
دقيقة واحدة
سمك يسبب التسمم

حذرت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، من تناول بعضا من أنواع الأسماك  المنتشرة في الأسواق المصرية.

وذكرت “مديرية الطب البيطري” في بيان لها، أن هناك أسماك سامة يتم تداولها في الأسواق المصرية، لافتة إلى أنها قد تؤدي إلى حالات وفاة حيث أن نسبة السمية في تلك الأسماك خطيرة.

وأشارت المديرية، إلى أنه لا يشترط أن يكون لحم الأسماك فاسدا لإحداث التسمم البيولوجي، وموضحة أن هذا النوع من الأسماك به مواد سامة نتيجة تناولها الأعشاب والطحالب السامة وبالتالي فهو قادر على إحداث التسمم.

ومن بين أكثر الأسماك سمية سمكة القراض “الأرنب”، وهي سمكة سامة تعيش في المياه المالحة، ولكنها غير عدائية، وتتغذى على فضلات الأسماك والطحالب السامة.

وتم حظر بيع هذه الأسماك وتداولها طبقا للقانون 10 لسنة 1966، وقرار وزير التموين 665 لسنة 2013 والقانون 281 لسنة 1994، وهي أسماك محرم صيدها وتداولها أو بيعها وفقا ل”المديرية”، وتحتوي بعض من أجزائها على سموم قادرة على أن تضر الصحة وحياة المواطنين.

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محمد عبد الحميدمنذ 27 دقيقة
دقيقة واحدة

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