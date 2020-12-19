وزير المالية: نتوقع عدم تحصيل 150 مليار جنيه من إيرادات الدولة بسبب كورونا

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وضعت الحكومة خطة لضخ أموال في يد الناس من أجل أن تزيد قوتها الشرائية بداية من العام المالي الجاري بحزمة تقربيًا 130 مليار جنيه.

وقال محمد معيط وزير المالية، خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي اليوم السبت، إن أزمة انتشار “كوفيد 19” تسببت في تعطيل هذه الخطة الخاصة بضخ الأموال، وذلك في ظل التوقعات بأن 150 مليار جنيه من إيرادات الموازنة لن يتم تحصيلها، وفق الوزير.

وأشار معيط إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات فعلية من هذه الخطة منها رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي وحل أزمة المعاشات.

وقال وزير المالية، إن معدلات النمو هي أزمة الدين وهي أيضا الحل، مشيرًا إلى أننا نحتاج إلى زيادة الصادرات لتغطية الدين الخارجي.

وأوضح الوزير أن كافة المشروعات التي يمكن أن تنشأها الدولة أو توفير فرص العمل وتحسين معيشة الأفراد تتطلب تمويلات، لافتا إلى وجود مصدرين للتمويل “وإما أن يكون حقيقي أو اقتراض.. والاعتماد على الإيرادات الحقيقية مثل الرسوم والضرائب وهذه تتم وفقا لقدرة تحمل المجتمع”.

وقال الوزير إن النمو سيحل المشكلة التي نواجهها لأن معدل النمو هو الذي ينظر له العالم، وهذا ما دعمنا أمام العالم في أزمة كورونا مضيفا “دائما الدين يتخدم بإيرادات والإيرادات تأتي من النمو.. النمو يجعلني اقترض لا تمكن من العمل ويعطيني إيراد أسدد بها”.