شبورة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة

قام خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بتحذير المواطنين من ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة التي وصلت إلى حد الضباب على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري وشمال ووسط سيناء والسواحل الشمالية.

وقال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية: أن الرؤية في الصباح الباكر على بعض مناطق من القاهرة تصل إلى ٢٠٠ متر، وتستمر هذه الحالة حتى نهاية الأسبوع.

وأضاف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية: أن الطقس مائل للدفئ على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية دافئ على المناطق الجنوبية خلال ساعات النهار، بارد إلى شديد البرودة خلال ساعات الليل.

وتابع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية: درجات الحرارة تعود إلى معدلتها الطبيعية، لتسجل على القاهرة 21 درجة، والسواحل الشمالية 20 درجة، وتتراوح على المناطق الجنوبية بين 22 و26 درجة، بينما خلال فترات الليل تتراوح درجات الحرارة على أغلب المناطق بين 10 وحتى 13 درجة.

وأوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية: أن فرص سقوط الأمطار تنعدم خلال اليومين النقبلين، وتبدأ في الظهور على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري نهاية الأسبوع.