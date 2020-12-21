مستشار وزير الصحة توضح أسباب اختيار اللقاح الصيني في مصر

في حوار مع الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، وعضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أوضحت أن مرحلة التخطيط ومتابعة تطوير لقاحات فيروس كورونا في العالم، بدأت منذ شهور مضت، حيث مراقبة اللقاحات ومدى وصولها للمرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية وبالتالي فأن النتائج يمكن أن تكون مبشرة للتفكير في توفير لقاح فيروس كورونا.

وأضافت “الدكتورة نهى عاصم” في حوارها لبرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز” اليوم الاثنين: أن مصر كانت حريصة على المشاركة في التجارب السريرية للقاح، ومن ضمنهم اللقاح الصيني، موضحة أنه كان هناك ترتيب في الأولويات، وهو من أهم البروتوكولات المتبعة في العالم لبدء التطعيمات نظرًا لأنه من الصعب توفير اللقاح، في المراحل الأولى لجميع سكان العالم.

وتابعت الدكتورة نهى عاصم: أنه بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، فأنه يتم توزيع اللقاح على الفئات الأكثر تعرضًا للإصابة، موضحة أن اختيار اللقاح الصيني تم على أساس علمي من خلال البحث الطبي، وتاريخ هذه اللقاحات وأنواع التطعيمات والتقنيات التي بنى على أساسها اللقاح، والتي تتشابه مع لقاحات الفيروسات الأخرى .

وأوضحت، الدكتورة نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث في حوارها:

أنه بناءًا على المعلومات المتاحة تم البدء في وضع أولويات بالتقنية التي تم تصنيع اللقاح بها، موضحًا أن اللقاح الصيني يشبه أنواع التطعيمات الأخرى، والتي توزع في مصر، مثل لقاح “شلل الأطفال ” ، وغيرها من اللقاحات العادية.

وأكدت “الدكتورة نهى عاصم” أن تطعيم “أكسفورد” من ضمن التطعيمات الأخرى، التي تعطيها وزارة الصحة المصرية الأولوية، مع اللقاح الصيني.