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بيان عاجل من الطيران المدني بخصوص حركة السفر وتعليق الرحلات الجوية

أحمد نجيبمنذ 47 دقيقة
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أسعار تذاكر الطيران
أسعار تذاكر الطيران

صرح باسم عبدالكريم مساعد وزير الطيران المدني للشئون الدولية والإعلام، اليوم الاثنين، أن الحركة الجوية في المطارات المصرية تسير بشكل طبيعي ومنتظم.

وأضاف باسم عبدالكريم مساعد وزير الطيران المدني للشئون الدولية والإعلام: أنه لا صحة لما أثير على بعض المواقع الإلكترونية حول تعليق حركة الطيران المدني في مطارات الجمهورية.

وقال باسم عبدالكريم مساعد وزير الطيران المدني للشئون الدولية والإعلام في بيان لوزارة الطيران المدني، اليوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر:

إن الوزارة تطالب وسائل الإعلام بضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية في الوزارة، عند تداول البيانات والمعلومات المتعلقة بحركة الطيران المدني، بالإضافة إلى توخي الحذر في نشر بيانات غير دقيقة تعمل على إثارة الرأي العام.​

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أحمد نجيبمنذ 47 دقيقة
أقل من دقيقة

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