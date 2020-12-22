الحكومة تكشف حقيقة ظهور بؤر لإنفلونزا الطيور فى مزارع للدواجن

كشفت الحكومة حقيقة ما أثير خلال الساعات القليلة الماضية حول ظهور بؤر لإنفلونزا الطيور في مزارع للدواجن في بعض محافظات الجمهورية.

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، هذه الأقاويل، مؤكدا عدم صحة ما تداولته بعض الصحف الإلكترونية وصفحات “السوشيال ميديا”، حول ظهور بؤر لإنفلونزا الطيور في مزارع للدواجن في أنحاء الجمهورية، وذلك بعدما تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء.

وقالت وزراة الزراعة إن كافة مزارع الدواجن في كافة محافظات الجمهورية خالية تماماً من أي أمراض وبائية.

ويتم بصفة دورية إجراء فحص دوري شامل لطيور المزارع، ويكرر هذا الآن بكثرة وفق وزارة الزراعة، كما لا يُصرح بنقل الطيور الحية إلا بعد التأكد من سلامتها وخلوها من أي أمراض أو أوبئة، وهو ما جعل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE”، في السابق أن تقوم بإدراج مصر رسمياً ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض أنفلونزا الطيور.

وهناك العديد من الإجراءات التي يتم اتخاذها من أجل النهوض وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن طريق مكافحة الأمراض المستوطنة والتصدي للأمراض الوافدة، بالإضافة غلى تنفيذ استراتيجية خاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور، منها إجراءات التقصي الوبائي النشط الذي يتم في كافة المزارع بأنحاء الجمهورية وفي أسواق بيع الطيور أيضا، كما يتم تنفيذ حملات التحصين ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية في كافة الأماكن.

وتحقق مصر الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة حتى أنه يفيض لتستطيع أن تصدره للدول وذلك بعد اعتمادها من الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض أنفلونزا الطيور.

ويصل حجم إنتاج الثروة الداجنة في مصر إلى 1,4 مليار طائر وأكثر من 13 مليار بيضة سنوياً.

وخاطبت وزارة الزراعة ومجلس الوزراء، كافة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية ومستخدمي السوشيال ميديا، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، مما يؤدي إلى إثارة الخوف والزعر بين المواطنين