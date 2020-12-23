إجراءات وتوجيهات حكومية جديدة لمواجهة كورونا منها منع الاحتفالات

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باجتماع الحكومة اليوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر 2020، على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومواجهة التراخي ومخالفة تلك الإجراءات بمُنتهى الحزم والشدة، مؤكداً أن هناك توجيهات واضحأً لكل الوزارات والجهات والقطاعات المعنية بهذا الشأن.

وقام السيد رئيس الوزراء ووزيري الصحة والتعليم العالي بتوجيهات عاجلة تتمثل في الآتي:

تخصيص العدد الكافي من المستشفيات للعزل الصحي

تقديم العلاج اللازم لمصابي فيروس كورونا

توفير الأكسجين اللازم لكل المستشفيات، وكذا لمن يحتاجه من المواطنين

كما شدد على أنه لا إحتفالات ولا تجمعات في رأس السنة

وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقريرأً حول آخر مستجدات وضع فيروس كورونا في مصر، متطرقة إلى معدل الإصابات المتزايد على مستوى المحافظات، ومدى جاهزية مستشفيات وزارة الصحة لاستقبال حالات كورونا، والجهود المبذولة لدعم القطاع الطبي بكافة متطلباته، لافتة إلى أن هناك 364 مستشفى مجهزة، تتضمن نحو 35 ألف سرير داخلي، و نحو 5 آلاف سرير رعاية، و 2400 جهاز تنفس، كما تم توفير 200 جهاز تنفس جديد يتم توزيعها على المستشفيات.

كما عرضت الوزيرة موقف اللقاحات، مؤكدة:

أنه جار الإنتهاء من الإختبارات الخاصة باللقاح بحلول الأسبوع القادم عن طريق الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية قامت بتدشين سلسلة تدريبات لمقدمي الخدمة الصحية عن لقاح فيروس كورونا المستجد، ويتم التنسيق مع المنظمة لتدريب مقدمي الخدمة الصحية بوزارة الصحة.

وأضافت الوزيرة:

أنه سيتم إتاحة موقع إلكتروني لتسجيل الراغبين في تلقي اللقاح، وسيكون التسجيل للعاملين بالقطاع الصحي، وللمواطنين ذوي الأولوية من أصحاب أمراض الأورام، والفشل الكلوي والأمراض المزمنة، اعتماداً على مبادرة الأمراض المزمنة من خلال مستشفيات ومراكز العلاج الخاصة بهم، كما سيتم تحديد مركز ووحدة صحية بكل محافظة يتم تقديم خدمة التلقيح من خلالها، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين الأماكن المقترح تقديم الخدمة بها.