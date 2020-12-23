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أمطار وشبورة.. “الأرصاد” تكشف تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة

محمد عبد الحميدمنذ 24 دقيقة
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حالة الطقس
حالة الطقس

قال خبراء بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، إن حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة ستشهد حالة من الاستقرار، ولا توجد ظواهر جوية شديدة أو غير طبيعية؛ فالطقس شتويّ مائل للدفء خلال ساعات النهار، وبعد غياب أشعة الشمس سيكون الطقس مائلًا للبرودة الشديدة، خصوصًا خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر.

وتابع الخبراء: “من المتوقع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق المتفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، وتكون هذه الأمطار على فترات متقطعة”.

وأكدوا أن الشبورة المائية هي الأكثر تأثيرًا خلال الفترة المقبلة، وتكون أكثر كثافة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضح الخبراء أن درجات الحرارة تسجل على القاهرة 20-13، والسواحل الشمالية 19-14، وشمال الصعيد 22-10، وجنوب الصعيد 26-11 درجة.​

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محمد عبد الحميدمنذ 24 دقيقة
أقل من دقيقة

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