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أمطار وشبورة.. “الأرصاد” تكشف تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة

محمد عبد الحميدمنذ 39 دقيقة
دقيقة واحدة
في القاهرة 1
الطقس في القاهرة

كشف خبراء بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وقال الخبراء إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار، ولن يكون هناك ظواهر جوية شديدة أو غير طبيعية، فالطقس شتويّ مائل للدفء خلال ساعات النهار، ومائلًا للبرودة الشديدة بعد زوال أشعة الشمس، خصوصًا خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر.

وتوقع الخبراء سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق المتفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة”.

وأشار خبراء الأرصاد الجوية، إلى أن الشبورة المائية هي الأكثر تأثيرًا خلال الفترة المقبلة، وتكون أكثر كثافة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة في بعض المناطق

العظمى_ الصغرى

القاهرة 20-13

السواحل الشمالية 19-14.

وشمال الصعيد 22-10.

درجات اجنوب الصعيد 26-11 درجة.​

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محمد عبد الحميدمنذ 39 دقيقة
دقيقة واحدة

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