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الصحة تعلن عن قائمة بـ 363 مستشفى لتقديم خدمات كورونا للمواطنين بكل المحافظات

متابعات 365منذ 5 دقائق
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مستشفى لتقديم خدمات كورونا
مستشفى لتقديم خدمات كورونا

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، عن تخصيص 363 مستشفى على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية لإدارة جائحة فيروس كورونا وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وقالت وزيرة الصحة في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الوزارة قامت بتخصيص 19 مستشفى عزل في بداية الجائحة ثم زيادة المستشفيات التي تقدم خدمات فيروس كورونا تدريجيًا إلى 101 مستشفى ثم 111 ثم 150 مستشفى حتى وصلنا الآن إلى 363 مستشفى على مستوى الجمهورية.

وأشارت زايد إلى أن منحنى الإصابات في مصر بدأ في التصاعد منذ يوم 31 من شهر أكتوبر الماضي، كما يعد الأسبوع الحالي هو الأكثر تصاعدًا.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن محافظة القاهرة تأتي في المرتبة الأولى في عدد الإصابات تليها الإسكندرية والقليوبية والجيزة.

وينشر مصر 365 قائمة المستشفيات التي خصصتها وزارة الصحة لتقديم خدمات تشخيص وعلاج حالات كورونا للمواطنين.

قائمة بـ 363 مستشفى لتقديم خدمات كورونا

لتقديم خدمات كورونا 1

لتقديم خدمات كورونا 2

لتقديم خدمات كورونا 3

لتقديم خدمات كورونا 4

لتقديم خدمات كورونا 5

لتقديم خدمات كورونا 6

لتقديم خدمات كورونا 7

لتقديم خدمات كورونا 8

لتقديم خدمات كورونا 9

لتقديم خدمات كورونا 10

لتقديم خدمات كورونا 11

لتقديم خدمات كورونا 12

لتقديم خدمات كورونا 13

لتقديم خدمات كورونا 14

لتقديم خدمات كورونا 15

لتقديم خدمات كورونا 16

لتقديم خدمات كورونا 18

لتقديم خدمات كورونا 19

لتقديم خدمات كورونا 20

لتقديم خدمات كورونا 21

لتقديم خدمات كورونا 22

لتقديم خدمات كورونا 23

لتقديم خدمات كورونا 24

لتقديم خدمات كورونا 25

لتقديم خدمات كورونا 26

لتقديم خدمات كورونا 27

لتقديم خدمات كورونا 17

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متابعات 365منذ 5 دقائق
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