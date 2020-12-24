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مفاجأة.. مصر تنجح في تصنيع أدوية فيروس كورونا محلّيًا بنسبة 100%

محمد عبد الحميدمنذ 19 دقيقة
دقيقة واحدة
لقاح كورونا
لقاح كورونا

كشف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا الدكتور حسام حسنى، أن مصر تعكف على تصنيع بروتوكول علاج كورونا بنسبة 100 % محليًا  في الوقت الحالي.

وأشار حسني، إلى بذل الدولة واللجنة العلمية لقصارى جهدها من أجل مواجهة الوباء، لافتا إلى أن أول تحدى للجنة وهو وضع بروتوكول نموذجى للعلاج وفعلا تم وضعه وفقا لاحدث الأدوية، ووقف الهيدروكسى كلوروكين في برتوكول العلاج هوالتحدي اثاني، وفق حسني متابعا “ولكن استخدمناه بمعايير محددة وهو ما حقق نتائج كبيرة ومهمة وقال وضعنا مضادات التجلط وبعدها العالم قام بوضعه في بروتوكولات العلاج” .

ومن جانبه أكد الدكتور محمد حسانى مساعد وزيرة الصحة والسكان لشؤن مبادرات الصحة العامة،  خلال مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن جهود اللجنة العلمية في اصدار بروتوكولات علاج فيروس كورونا ودور وزارة الصحة في توفير الأدوية خلال عام الجائحة، أن 80% من الحالات المصابة بكورونا بسيطة ولا تحتاج للمستشفيات، لافتا إلى أن الدولة توفر كل الامكانات للعلاج بالمجان .

ولفت محمد حسانى، ، إلى أن اللجنة تعمل على مدار ساعات اليوم ومنذ انشار الفيروس بكامل جهدها لخدمة المصريين في توفير العلاج.

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محمد عبد الحميدمنذ 19 دقيقة
دقيقة واحدة

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