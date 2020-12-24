أمطار لمدة 5 أيام.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس والظواهر الجوية حتى الأربعاء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيان بتفاصيل الطقس خلال الأيام المقبلة وأماكن سقوط الأمطار والظواهر الجوية التي ستحدث خلال الفترة من غد الجمعة حتى الأربعاء المقبل.

وفي السطور التالية نعرض تفاصيل حالة الطقس:

طقس الجمعة

سيكون هناك أمطار بنسبة 30% تقريباً على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

وستهطل أمطار 20% تقريباً على مناطق شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وسيكون هناك شبورة مائية صباحاً على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والقناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وفق هيئة الأرصاد.

طقس السبت

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة 40% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

كما سيكون هناك أمطار خفيفة بنسبة 20% على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وتوقعت “الارصاد”سقوط شبورة مائية صباحاً على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والقناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس الأحد

ستسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وفي مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والقناة ووسط سيناء وشمال الصعيد سيكون هناك شبورة مائية صباحا.

طقس الإثنين

وستقع أمطار خفيفة 30% تقريباً على مناطق حلايب وشلاتين.

ومن المنتظر أن تكون هناك شبورة مائية صباحاً على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والقناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس الثلاثاء

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة 30% تقريبا على مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر.

كما سيكون هناك شبورة مائية صباحاً على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والقناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس الأربعاء

ومن المنتظر أن تسود شبورة مائية صباحاً على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والقناة ووسط سيناء وشمال الصعيد