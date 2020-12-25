بعد قرار الرئيس السيسي.. تعرف على أسعار البنزين الجديدة مع بداية 2021

مع بداية العام المقبل، تعزم لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، التابعة لوزارة البترول، عقد اجتماع من أجل تحديد الأسعار الجديدة للبنزين والمواد البترولية المختلفة والتي سيتم تطبيقها خلال شهور يناير وفبراير ومارس 2021.

وتم تثبيث أسعار البنزين في أخر اجتماع للجنة التسعير التلقائي، في أكتوبر الماضي، عند سعر 6.25 جنيه للتر البنزين 80، و7.50 جنيه للتر البنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، بينما ثبت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

ويأتي ذلك في ظل عمل آلية التسعير التلقائي للوقود على تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قرارًا جمهوريًا برقم 699 لسنة 2020 بشأن مصير حصيلة الزيادة في أسعار البنزين، ونص القرار في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1988 النص التالي: “توزع حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1980 المشار إليه بين كل من الهيئة العامة للطرق والكباري بنسبة 67% والأمانة العامة لوزارة التنمية المحلية بنسبة 33%”.