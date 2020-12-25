بيان رسمي.. اول تعليق من الحكومة على لافتات “الخطر يقترب” في الشوارع

علق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على ما أثير خلال الساعات الماضية ونشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول نشر الحكومة لافتات إعلانية ببعض محافظات الجمهورية تحمل عبارة “الخطر يقترب” والتي أثارت الهلع والخوف بين المواطنين.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن ما يثار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، مُؤكداً أنه لا صحة لنشر الحكومة أي لافتات إعلانية تحمل عبارة “الخطر يقترب” لإثارة الهلع بين المواطنين.

وشدد المركز الإعلامي على أن هذه اللافتات عبارة عن حملات إعلانية تتبع إحدى شركات الدعاية والإعلان، ولا علاقة للحكومة بها نهائياً.

وبناء على ما أثير وتسبب في خوف الناس، فقد تم التنسيق على الفور مع الجهات المعنية لإزالة تلك اللافتات من كافة الشوارع لمخالفتها لمعايير وأخلاقيات الدعاية والإعلان وحفاظاً على الأمن والسلم المجتمعي.

وحذرت “الحكومة” المواطنين من الانسياق وراء مثل هذه الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، كما أهاب المركز، بجميع وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات السوشيال ميديا ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، ومن شأنها أن تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين عند انتشارها.