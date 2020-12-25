موعد صرف الدفعة الثالثة من متجمد العلاوات الخمس، حيث تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات شهر يناير للمستفيدين وأصحاب المعاشات والذي يصل عددهم إلى مايقارب 10.5 مليون صاحب معاش، بتكلفة إجمالية تقدر بـ25 مليون جنيه، حسبما أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وقال عوض، إن جميع منافذ الهيئة جاهزة لاستقبال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من الشريحة الأولى والمقدر عددهم بـ2.4 مليون مواطن لصرف استحقاقاتهم التأمينية اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق الثالث من يناير 2021 على أن يتم الصرف لباقي الدفعات كما هو متبع بالأشهر السابقة.

وتقدر التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات بالإضافة إلى الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس بـ25 مليار جنيه، وفقا لرئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، منهم ما يقارب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر يناير و7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس .

ولفت جمال عوض، إلى إمكانية صرف كل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت ” ميزة” دون شروط ومهماً كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الإستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي والتي يصل عددها إلى 12 ألف ماكينة منتشرة على مستوي الجمهورية اعتبارًا من اليوم الأول من الشهر.

وأشار عوض، إلى قيام الهيئة بوضع خطة طموحة من أجل دمج السادة أصحاب المعاشات في القطاع المصرفي من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التي تحمل علامات القبول الوطنية “ميزة”، وذلك في إطار رغبة “التأمين الاجتماعي” في تقديم مجموعة من خدمات الشمول المالي للسادة أصحاب المعاشات.