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التعليم العالي توضح حقيقة تعطيل الدراسة بالجامعات بسبب كورونا

أحمد نجيبمنذ 35 دقيقة
دقيقة واحدة
العالي
وزير التعليم العالي

قام حسام عبد الغفار، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالرد على ما يتردد بشأن تعطيل الدراسة في الجامعات والمعاهد العليا، واستكمال الدراسة عن طريق التعليم عن بعد.

حيث أكد عبدالغفار في حوار صحفي، اليوم السبت: أن القرار المنسوب للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تعطيل الدراسة بالجامعات وتحويل جميع المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل هو قرار غير صحيح تمامًا.

وشدد حسام عبد الغفار، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على ضرورة تحري الدقة فيما يتم تداولة من أخبار من مصادر مجهولة، مؤكدا أن أي قرار لوزارة التعليم العالي يتم نشره على الصفحة الرسمية لها وعلى موقعها الإلكتروني.

وجرى تداول منشور منسوب للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على نطاق موسع، بشأن تعطيل الدراسة في المعاهد والجامعات والمعاهد العليا واستكمال الدراسة عن طريق التعلم عن بعد بداية من 27 ديسمبر ولحين انتهاء الفصل الدراسي الأول، وتضمن أيضا تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدة أسبوعين لتقام في الفترة من 30 يناير وحتى 18 فبراير 2021.

كما اشتمل القرار على أن يتم استخدام المستشفيات الجامعية وملحقاتها كمستشفيات عزل صحي.

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أحمد نجيبمنذ 35 دقيقة
دقيقة واحدة

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