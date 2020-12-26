منخفض جوي وأمطار.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الـ 72 ساعة القادمة

أعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس معتدل خلال ساعات النهار مع سطوع أشعة الشمس، ولكنه بارد خلال فترات الليل على جميع أنحاء الجمهورية، خاصة السواحل الشمالية، حيث يستمر الطقس ما بين معتدل ومائل للحرارة نهارا على أغلب المناطق، شديد البرودة ليلا خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على سلاسل جبال البحر الأحمر، نتيجة وجود سحب منخفضة على خاصة مناطق الغردقة وشمال القصير، ومناطق من جنوب سيناء.

وتابع الخبراء: “أن الشبورة المائية تظل الظاهرة الأكثر تأثيرا خلال الفترة المقبلة في ظل استقرار حالة الطقس، حيث تتكون على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد”.

وأكدوا أن درجات الحرارة على القاهرة تسجل 22- 12، والسواحل الشمالية 20- 15، جنوب سيناء 24 – 15، شمال الصعيد 22- 15، جنوب الصعيد 27 – 11.

ويتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض، بينما يتأثر باقي البلاد بامتداد منخفض السودان.​