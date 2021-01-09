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قطع مياه الشرب عن 3 مناطق غداً لمدة 9 ساعات بسبب إصلاحات

أحمد نجيبآخر تحديث: 9 يناير، 2021
دقيقة واحدة
المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه القليوبية، اليوم السبت، أنه نظرًا لحدوث عطل مفاجئ بخط طرد محطة رفع الصرف الصحي رقم 3، بمدينة شبين القناطر، تقرر قطع المياه عن مناطق الوكلاء، والدلتا، وعزبة أبو خضرة، غدًا الأحد، من السابعة صباحًا، وحتى الساعة الرابعة عصرًا.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمصالح الحكومية بتدبير كميات المياه اللازمة، لاستعمالها أثناء انقطاع الخدمة، حيث شدد المهندس مصطفى مجاهد في البيان على أن جميع المواطنين في القرى المتضررة من الإنقطاع بالشرقية وخاصة المستشفيات وأصحاب المخابز يجب عليهم توفير احتياجاتهم من المياه خلال الساعات القليلة القادمة قبل انقطاع الخدمة.

وأضاف أيضًا أن الشركة سوف توفر بدورها سيارات تابعة لها تحتوي على مياه صالحة للشرب في جميع المناطق التي ستكون متأثرة بقطع المياه، وفي حالة أراد أي مواطن الحصول على المياه يتوجب عليه الاتصال بالخط الساخن من أي هاتف أرضي.

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أحمد نجيبآخر تحديث: 9 يناير، 2021
دقيقة واحدة

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