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توجيه عاجل من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة

أحمد نجيبمنذ 50 دقيقة
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الرئيس عبدالفتاح السيسى
الرئيس عبدالفتاح السيسى

قام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربي اليوم السبت الموافق 26 ديسمبر 2020، بعقد اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري.

وبخصوص هذا الشأن صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي تابع، خلال الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية.

حيث اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي على قائمة مراكز المدن المقترحة التي سيتم العمل على تطوير التجمعات الريفية والقروية فيها، والتي تشمل 50 مركزًا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبدء الفوري في المراحل التنفيذية الأولى للمشروع في شهر يناير المقبل 2021، باشتراك كافة الأجهزة الحكومية المعنية

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أحمد نجيبمنذ 50 دقيقة
أقل من دقيقة

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