مصدر حكومي يعلن أسعار المواد البترولية خلال الربع الأول من عام 2021

قام مصدر حكومي بالكشف عن نية الحكومة المصرية فيما يخص زيادة أسعار البنزين حيث أوضح المصدر المطلع داخل الحكومة أنه خلال الربع الأول من العام القادم، تود الحكومة تثبيت أسعار المواد البترولية كافة وفقًا لآلية التسعير التلقائي للمواد البترولية في مصر.

وقال المصدر: إن اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة أسعار الوقود ستعقد اجتماعها لتحديد أسعار المواد البترولية للربع الأول من العام القادم، خلال الأسبوع الأول من يناير المقبل.

الجدير بالذكر أن الحكومة تعمل على مراجعة أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر وفق مجموعة من المتغيرات من بينها أسعار البترول العالمية وسعر صرف الدولار وكانت الحكومة قررت بداية أكتوبر الماضي، تثبيت أسعار البنزين السائدة في السوق المحلي، وحتى نهاية العام الجاري.

فيما يبلغ سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة حاليا:

6.25 جنيه للتر البنزين 80

7.5 جنيه للتر البنزين 92

8.5 جنيه للتر البنزين 95

سعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر.

وأكمل المصدر الحكومي المطلع الذي رفض ذكر أسمه: إن اللجنة ستناقش التقرير الخاص بأسعار البترول العالمية، لاتخاذ القرار النهائي الخاص بأسعار المواد البترولية “تمهيدا لعرض قرار وزيري البترول والمالية، على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار النهائي بتحديد أسعار المواد البترولية الجديدة”.

إن التقرير سيتضمن التغيرات التي شهدتها أسعار البترول العالمية، بالإضافة إلى تغيرات أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه والتي بدأت في الارتفاع مع نهاية الشهر الماضي، متوقعًا أن تثبت اللجنة أسعار الوقود في الربع الأول من العام.